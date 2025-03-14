Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex установили новый исторический рекорд, впервые перевалив за отметку в 3 000 долларов за тройскую унцию.
Согласно данным биржи на 23:49 по московскому времени, цена драгметалла достигла 3001,3 долларов, что соответствует росту на 1,85%.
В конце февраля этого года фьючерсы также обновили свои исторические максимумы, торгуясь выше 2 970 долларов за тройскую унцию. Кроме того, в октябре 2024 года стоимость золота поднялась до рекордных 2800,4 доллара за унцию.
Ранее сообщалось, что стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель, такое наблюдается впервые с 23 декабря 2024 года.