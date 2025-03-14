CBS: США введут новые санкции против российских нефти и газа

Администрация Дональда Трампа вводит новые санкции в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на анонимные источники.
Эти меры накладываются в условиях усиливающегося давления на Россию, поскольку администрация Трампа пытается убедить Москву согласиться на предложенное 30-дневное перемирие на Украине, добавляет CBS.
Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова без колебаний ввести максимально жёсткие санкции против РФ, если это будет нужно для достижения успеха на переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты не продлили лицензию, с помощью которой зарубежные компании проводили расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.