Названа стоимость участия в ПМЭФ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет
Как стало известно агентству, пакет «Участник», предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.