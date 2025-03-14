Названа стоимость участия в ПМЭФ

Как стало известно агентству, пакет «Участник», предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей.