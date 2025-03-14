Бронзовый триумф: продукция из Хабаровского края признана лучшей на конкурсе

Бронзовыми медалями отмечена продукция краевых производителей воды и напитков на всероссийском конкурсе «Росглаввода — Главная вода России». От Хабаровского края участие принимали предприятие по производству безалкогольных напитков, соков и морсов ООО «Золотой Юг» и производитель минеральной лечебно-столовой питьевой воды ООО «Мухен», сообщает ИА AmurMedia.
Всего на конкурс был подан 151 образец воды и безалкогольной продукции от 57 предприятий России. В категории «вода минеральная лечебная газированная, природной газации» бронзовой медалью отмечена вода «Мухенская-1» ООО «Мухен». В категории «напиток на растительной основе негазированный» — напиток с соком лимонника ООО «Золотой Юг».
— Наши предприятия регулярно участвуют в различных выставках, ярмарках и конкурсах, занимая при этом первые и призовые места. Продукция многих производителей отмечена знаком качества, некоторые бренды уже узнаваемы среди жителей других регионов. Мы, в свою очередь, помогаем подавать документы для участия, транспортировать продукцию и реализовывать ее, — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, награждение состоится в середине апреля в Москве. Напомним, восемь золотых медалей и дипломов получила Комсомольская птицефабрика на Международном конкурсе «Лучший продукт года — 2025», который проводился в рамках 32-ой международной выставки «Продэкспо». Наградами отмечены куриные яйца различных категорий, а также обогащенные йодом, Омега-3 и витаминами.