Бронзовый триумф: продукция из Хабаровского края признана лучшей на конкурсе

— Наши предприятия регулярно участвуют в различных выставках, ярмарках и конкурсах, занимая при этом первые и призовые места. Продукция многих производителей отмечена знаком качества, некоторые бренды уже узнаваемы среди жителей других регионов. Мы, в свою очередь, помогаем подавать документы для участия, транспортировать продукцию и реализовывать ее, — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Минсельхоза Светлана Абдалова.