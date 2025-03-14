Ряду россиян повысят зарплату на 13%: подробности

Заработные платы учителей, врачей, сотрудников социальных служб, МЧС и других работников социальной сферы вырастут на 13,2% в рамках первого этапа индексации зарплат бюджетников, который продлится с 1 января по 1 октября текущего года. Об этом проинформировала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.