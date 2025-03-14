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Ряду россиян повысят зарплату на 13%: подробности

Юрист Голубева напомнила о повышении на 13,2% зарплат бюджетникам до 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Заработные платы учителей, врачей, сотрудников социальных служб, МЧС и других работников социальной сферы вырастут на 13,2% в рамках первого этапа индексации зарплат бюджетников, который продлится с 1 января по 1 октября текущего года. Об этом проинформировала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.

«Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа», — сказала Голубева.

Уточняется, что предполагаемое повышение коснется выплат, которые сотрудник получает на постоянной основе — оклада и регулярных премий.

Кроме этого, индексация зарплат сотрудников государственных органов и муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию на основе условий, закрепленных в коллективных договорах или локальных нормативных актах, пояснила Голубева.

Ранее правительство России проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с апреля 2025 года.