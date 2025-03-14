Дело по иску СПМК-7 к УКС Иркутска о взыскании 340 млн рублей повторно рассмотрят в суде

Напомним, что ранее Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил в силе штраф в размере более 15 млн рублей, наложенный на ООО «СПМК-7» за нарушение антимонопольного законодательства. Компания была признана виновной в заключении антиконкурентного соглашения при реализации национального проекта «Демография» в 2020 году. Согласно материалам дела, ООО «СПМК-7» заключило контракт на сумму свыше 292 млн рублей с органами государственной власти и местного самоуправления на приобретение в муниципальную собственность здания для дошкольного образовательного учреждения.