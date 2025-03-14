Дело по иску СПМК-7 к УКС Иркутска о взыскании 340 млн рублей повторно рассмотрят в суде

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отправило на новое рассмотрение дело по иску ООО «СПМК-7» к УКС Иркутска о взыскании свыше 340 млн рублей. Ранее организация выступила подрядчиком по контракту на строительство школы на улице Багратиона стоимостью более 1,7 млрд рублей. Однако при выполнении контракта подрядчик столкнулся с различными трудностями, которые препятствовали своевременному завершению работ, в том числе затопление строительного котлована, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, из-за невыполнения подрядчиком обязательств в срок банк выплатил заказчику более 340 млн рублей, которые в дальнейшем подрядчик возместил банку. Подрядная организация обратилась в суд. Мнение судов первой и апелляционной инстанций разделилось.
Арбитражный суд округа отменил ранее принятые судебные акты и рекомендовал судам включить в предмет исследования вопрос об установлении виновности в затоплении котлована подрядчика, заказчика, проектной организации или затопление произошло по независящим обстоятельствам. Суд округа признал выводы судов преждевременными и сделанными без надлежащей оценки доказательств.
Напомним, что ранее Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил в силе штраф в размере более 15 млн рублей, наложенный на ООО «СПМК-7» за нарушение антимонопольного законодательства. Компания была признана виновной в заключении антиконкурентного соглашения при реализации национального проекта «Демография» в 2020 году. Согласно материалам дела, ООО «СПМК-7» заключило контракт на сумму свыше 292 млн рублей с органами государственной власти и местного самоуправления на приобретение в муниципальную собственность здания для дошкольного образовательного учреждения.