Названо, на сколько выросли цены в Челябинской области в феврале

В сравнении с январем цены на все виды товаров и услуг во втором месяце года ушли вверх на 1%. Наиболее подорожавшими оказались продовольственные товары, они прибавили в цене за месяц 1,3%. Не сильно отстали от них и челябинские цены на услуги — плюс 1,2%. А вот инфляция в секторе непродовольственных товаров была менее заметной, в феврале этот сегмент поправился лишь на 0,5%.