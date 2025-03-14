Названо, на сколько выросли цены в Челябинской области в феврале

В сравнении с январем цены на все виды товаров и услуг во втором месяце года ушли вверх на 1%. Наиболее подорожавшими оказались продовольственные товары, они прибавили в цене за месяц 1,3%. Не сильно отстали от них и челябинские цены на услуги — плюс 1,2%. А вот инфляция в секторе непродовольственных товаров была менее заметной, в феврале этот сегмент поправился лишь на 0,5%.
Если же сравнивать февральские цены в Челябинской области с их уровнем в декабре 2024 года, то картинка получается несколько другая. Лидером инфляционного движения здесь стали услуги, которые подорожали на 3,4%. На втором месте оказались продовольственные товары, прибавившие 2,8%, на третьем месте — непродовольственные товары, цены на которые выросли на 0,9%.