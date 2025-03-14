Доцент Балынин: многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше положенного

«Во всех перечисленных выше случаях, помимо достижения возраста, также должно быть набрано 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа. Важно напомнить, что период ухода за детьми включается в страховой стаж, а также за него начисляются пенсионные баллы», — напомнил экономист.