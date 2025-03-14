«Автомобилисты привыкнут»: зачем в Самаре вводят платные парковки

«Практика показывает, что даже с введением платных парковок значительного снижения транспортного потока в исторические центры не происходит. Такие проекты приводят к упорядочению системы. Нет хаотичной парковки, вид более благоприятный. Да, сначала платные парковки может быть будут не так загружены. Но со временем автомобилисты привыкнут, и цена будет доступной. Самара — город-миллионик. Здесь есть люди, которые смогут себе это позволить. В центре Москвы на отдельных улицах стоимость парковки достигает 600−800 рублей за час, и места всегда заняты».