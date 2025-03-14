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На метро «Спортивная» в Новосибирске поставили источники резервного питания

Стало известно, какие работы идут на объекте в настоящее время.

Источник: Мэрия Новосибирска

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали четыре источника бесперебойного питания. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Отмечается, что мощность ИБП 30 — 100 кВт. В настоящее время подрядчик устанавливает аккумуляторные шкафы.

Кроме того, специалисты проводят систему видеонаблюдения, настраивают камеры для контроля станции.

«Параллельно ведутся работы по разделам проекта “передача данных”, “пожарная сигнализация”, “система управления эвакуацией”, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Что касается машин дымоудаления и системы управления противопожарных клапанов, то в данных случаях идёт подготовка рабочей документации.