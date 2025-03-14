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Подрядчика требуют наказать за срыв строительства во Владивостоке

Неустойку в размере 127 млн рублей за нарушение контракта хотят взыскать со строительной компании «Альянс», которая занималась достройкой домов для дольщиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в арбитражном суде Приморского края, муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» подало иск к ООО «Группа компаний “Альянс”. Сумма иска — 127 млн рублей. Между ними был заключен контракт на возведение четырех жилых домов на улице Русской, 57. Первоначальный срок сдачи был установлен на 1 октября 2023 года. Однако сроки неоднократно переносились, а дома так и не сдали вовремя.

Из-за допущенной задержки подведомственное учреждение предъявило подрядчику претензию, но компания отказалась добровольно выплачивать неустойку. Следующее заседание по делу назначено на 17 марта 2025 года.