Подрядчика требуют наказать за срыв строительства во Владивостоке

Как рассказали в арбитражном суде Приморского края, муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» подало иск к ООО «Группа компаний “Альянс”. Сумма иска — 127 млн рублей. Между ними был заключен контракт на возведение четырех жилых домов на улице Русской, 57. Первоначальный срок сдачи был установлен на 1 октября 2023 года. Однако сроки неоднократно переносились, а дома так и не сдали вовремя.