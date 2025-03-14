Курсы валют на 14 марта, цены на нефть и металлы

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти продолжают снижаться. Стоимость майских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:59 аст 13 марта составляла 70,44 за баррель, что на 0,72% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,72%, до 67,18 долларов за баррель. Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из Евросоюза, который ранее объявил о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на ввозимые американские товары в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу в США. Ответные пошлины против товаров из США были введены также в Канаде. Ранее США ввели пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил встречными мерами, пишет Интерфакс-Казахстан.