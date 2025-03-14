Курсы валют на 14 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти продолжают снижаться. Стоимость майских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:59 аст 13 марта составляла 70,44 за баррель, что на 0,72% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,72%, до 67,18 долларов за баррель. Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из Евросоюза, который ранее объявил о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на ввозимые американские товары в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу в США. Ответные пошлины против товаров из США были введены также в Канаде. Ранее США ввели пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил встречными мерами, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота в четверг вечером росла на 1% и достигла нового исторического максимума. На 20:14 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,99 доллара или на 1,22%, до 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,38%, до 34,208 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. Во время торгов четверга стоимость золота достигала 2 984,36 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:16 аст bitcoin торговался по 80 4978,37 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 2,50%, а ее капитализация составила 1,59 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 853,43 доллара, понизившись в цене на 1,83%. Капитализация этой криптовалюты составила 223,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,6 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 марта. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 марта, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 марта.
1 австралийский доллар 311,43 тенге.
1 азербайджанский манат 292,2 тенге.
10 армянский драм 12,73 тенге.
1 белорусский рубль 151,64 тенге.
1 бразильский реал 85,41 тенге.
10 венгерских форинтов 13,47 тенге.
1 гонконгский доллар 63,73 тенге.
1 грузинский лари 180,56 тенге.
1 датская крона 72,18 тенге.
1 дирхам ОАЭ 134,86 тенге.
1 доллар США 495,28 тенге.
1 евро 538,32 тенге.
1 индийская рупия 5,69 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 344,59 тенге.
1 китайский юань 68,35 тенге.
1 кувейтский динар 1607,9 тенге.
1 кыргызский сом 5,66 тенге.
1 малазийский ринггит 111,68 тенге.
1 мексиканский песо 24,53 тенге.
1 молдавский лей 28,09 тенге.
1 норвежская крона 46,43 тенге.
1 польский злотый 128,28 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,06 тенге.
1 российский рубль 5,77 тенге.
1 СДР 659,91 тенге.
1 сингапурский доллар 370,91 тенге.
1 таджикский сомони 45,61 тенге.
1 тайский бат 14,67 тенге.
1 турецкая лира 13,54 тенге.
100 узбекских сумов 3,85 тенге.
1 украинская гривна 11,93 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 641,54 тенге.
1 чешская крона 21,48 тенге.
1 шведская крона 48,73 тенге.
1 швейцарский франк 561,22 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,97 тенге.
100 южнокорейских вон 34,04 тенге.
1 японская иена 3,34 тенге.