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В Азове пройдет масштабная продовольственная ярмарка

В субботу, 15 марта, в городе Азов при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и донского министерства сельского хозяйства и продовольствия состоится ярмарка выходного дня.

На ярмарке будет предложен широкий ассортимент мясных и рыбных полуфабрикатов, сыров местных сыроделов, плодоовощной и молочной продукции, масло сливочное и растительное, кондитерские и хлебобулочные изделия, разнообразные соленья и продукция пчеловодства. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10−15% ниже рыночных.

Ярмарка пройдет с 7:00 до 16:00 по адресу: ул. Привокзальная, 10-б, — на территории, прилегающей к ТЦ «Перекресток».

Донские фермеры, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств смогут принять участие в мероприятии бесплатно.

Подробную информацию о ярмарке можно получить по телефону 8 (86342) 46−710 (администрация г. Азова).

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.