В Азове пройдет масштабная продовольственная ярмарка

На ярмарке будет предложен широкий ассортимент мясных и рыбных полуфабрикатов, сыров местных сыроделов, плодоовощной и молочной продукции, масло сливочное и растительное, кондитерские и хлебобулочные изделия, разнообразные соленья и продукция пчеловодства. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10−15% ниже рыночных.