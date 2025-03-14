В Азове пройдет масштабная продовольственная ярмарка

На ярмарке будет предложен широкий ассортимент мясных и рыбных полуфабрикатов, сыров местных сыроделов, плодоовощной и молочной продукции, масло сливочное и растительное, кондитерские и хлебобулочные изделия, разнообразные соленья и продукция пчеловодства. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10−15% ниже рыночных.
Ярмарка пройдет с 7:00 до 16:00 по адресу: ул. Привокзальная, 10-б, — на территории, прилегающей к ТЦ «Перекресток».
Донские фермеры, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств смогут принять участие в мероприятии бесплатно.
Подробную информацию о ярмарке можно получить по телефону 8 (86342) 46−710 (администрация г. Азова).
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.