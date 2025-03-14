Лифты с истекшим сроком эксплуатации заменят в домах Петербурга в 2025 году

Лифты с истекшим сроком эксплуатации заменят в многоквартирных домах Петербурга до конца 2025 года. Такая возможность стала доступна благодаря росту бюджета. Об этом в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» сообщил губернатор Александр Беглов.
— Если в 2020 году мы собрали в бюджет Северной столицы 671 миллиард рублей доходов, то в 2024 году — 1,3 триллиона рублей. Город научился зарабатывать и повышать качество жизни людей. Но важно было заранее четко определить, куда направить дополнительные средства, когда они возникнут, — отметил Беглов.
К слову, проблемой подъемников в жилых домах занимаются уже как минимум четыре года. Так, в 2020 году с истекшим сроком эксплуатации заменили 989 лифтов, то в прошлом году — 2,5 тысячи.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о программе комплексного развития территории. Напомним, Госудма в первом чтении приняла поправки к закону о реновации. Градоначальник подчеркнул, что никаких насильственных переездов не будет.