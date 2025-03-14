Лифты с истекшим сроком эксплуатации заменят в домах Петербурга в 2025 году

— Если в 2020 году мы собрали в бюджет Северной столицы 671 миллиард рублей доходов, то в 2024 году — 1,3 триллиона рублей. Город научился зарабатывать и повышать качество жизни людей. Но важно было заранее четко определить, куда направить дополнительные средства, когда они возникнут, — отметил Беглов.