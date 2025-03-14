В Ленинском районе Самары капитально отремонтируют 81 дом

В 2025 году в Ленинском районе проведут капитальный ремонт 81 многоквартирного дома. Об этом глава района Елена Бондаренко рассказала во время прямого эфира. Она отметила, что число домов, где будет вестись капремонт, в нынешнем году выросло.
— Сейчас задолженность жителей по капремонту существенная, но управляющие компании и ТСЖ прикладывают все силы, чтобы ее сократить, — сказала глава района и подчеркнула, что иногда капремонт может быть единственной возможностью провести дорогостоящие работы в доме.
Капитальный ремонт уже начался в 10 МКД, а еще в 54 идет подготовка к проведению работ. Всего подрядчики выполнят около 110 видов работ, от ремонта крыш до замены коммуникаций. Контроль за этим будет вести Фонд капремонта Самарской области, администрация внутригородского района и управляющие компании.
Также в Ленинском районе будут приводить в порядок учреждения социальной сферы. Благодаря поддержке мэра Ивана Носкова в школах № 25 и № 70 отремонтируют и оснастят спортивные залы.