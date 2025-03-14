В Ленинском районе Самары капитально отремонтируют 81 дом

— Сейчас задолженность жителей по капремонту существенная, но управляющие компании и ТСЖ прикладывают все силы, чтобы ее сократить, — сказала глава района и подчеркнула, что иногда капремонт может быть единственной возможностью провести дорогостоящие работы в доме.