Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирус коричневой морщинистости: в Приморье не пустили 800 килограммов томатов из Китая

В Приморье впервые с начала года нашли опасный вирус в ввозимых из Китая томатах.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор: впервые с начала 2025 года при ввозе в Приморье томатов из Китая выявлен карантинный объект. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

12 марта в Приморье пытались ввезти почти 20 тонн томатов из Китая. Из них 800 килограммов были забракованы Россельхознадзором. Лабораторное исследование показало наличие в них вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Как отмечают в ведомстве, это первый случай выявления вирусного заболевания в помидорах с начала 2025 года.

Эту часть партии в Приморье не пустили. Сообщается, что томаты будут уничтожены — такое решение принял собственник продукции.

Добавим, что с начала 2025 года вирус коричневой морщинистости плодов томата находили уже 6 раз в сладком и остром перце из Китая. Все зараженные овощи уничтожили. Их общий вес составил 600 килограммов.