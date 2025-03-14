Вирус коричневой морщинистости: в Приморье не пустили 800 килограммов томатов из Китая

Россельхознадзор: впервые с начала 2025 года при ввозе в Приморье томатов из Китая выявлен карантинный объект. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
12 марта в Приморье пытались ввезти почти 20 тонн томатов из Китая. Из них 800 килограммов были забракованы Россельхознадзором. Лабораторное исследование показало наличие в них вируса коричневой морщинистости плодов томата.
Как отмечают в ведомстве, это первый случай выявления вирусного заболевания в помидорах с начала 2025 года.
Эту часть партии в Приморье не пустили. Сообщается, что томаты будут уничтожены — такое решение принял собственник продукции.
Добавим, что с начала 2025 года вирус коричневой морщинистости плодов томата находили уже 6 раз в сладком и остром перце из Китая. Все зараженные овощи уничтожили. Их общий вес составил 600 килограммов.