В Свердловской области возникла острая нехватка сотрудников ЖКХ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта, УралПолит.Ru. По итогам 2024 года компании из сферы ЖКХ открыли в регионе 5,7 тысяч вакансий, что на 22% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.