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В Свердловской области возникла острая нехватка сотрудников ЖКХ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта, УралПолит.Ru. По итогам 2024 года компании из сферы ЖКХ открыли в регионе 5,7 тысяч вакансий, что на 22% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.

Источник: Агентство «Москва»

Активнее всего работников искали организации со специализацией «Благоустройство и уборка территорий и зданий», открывшие 43% вакансий. Компании по «Водоснабжению и канализации» и «Ремонту зданий и сооружений» открыли 34% и 23% вакансий соответственно.

«Коммунальные службы чаще всего открывали вакансии для менеджеров по работе с клиентами (5%), слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей (по 4%)», — отметили аналитики.

Часть этих специализаций входит в десятку дефицитных в регионе. В частности, на одну вакансию дворника пришлось лишь 0,7 резюме, слесаря и сантехника — 1,2.

Больше половины предложений, несмотря на дефицит кадров в сфере ЖКХ, требуют от соискателей опыта работы (74%). Еще 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость.

В настоящее время максимальные зарплатные предложения на Среднем Урале в сфере ЖКХ зафиксированы в вакансиях главного инженера, которому работодатели готовы предложить от 180 тысяч рублей в месяц, и сантехника-сварщика с предлагаемой заработной платой от 120 до 160 тысяч рублей.

УралПолитRu ранее сообщал, что на субсидирование тарифов ЖКХ в Свердловской области направят 2,4 млрд рублей. Средства предназначены на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.