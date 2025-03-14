В Свердловской области возникла острая нехватка сотрудников ЖКХ

Активнее всего работников искали организации со специализацией «Благоустройство и уборка территорий и зданий», открывшие 43% вакансий. Компании по «Водоснабжению и канализации» и «Ремонту зданий и сооружений» открыли 34% и 23% вакансий соответственно.
«Коммунальные службы чаще всего открывали вакансии для менеджеров по работе с клиентами (5%), слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей (по 4%)», — отметили аналитики.
Часть этих специализаций входит в десятку дефицитных в регионе. В частности, на одну вакансию дворника пришлось лишь 0,7 резюме, слесаря и сантехника — 1,2.
Больше половины предложений, несмотря на дефицит кадров в сфере ЖКХ, требуют от соискателей опыта работы (74%). Еще 99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а 1% — вахтовую занятость.
В настоящее время максимальные зарплатные предложения на Среднем Урале в сфере ЖКХ зафиксированы в вакансиях главного инженера, которому работодатели готовы предложить от 180 тысяч рублей в месяц, и сантехника-сварщика с предлагаемой заработной платой от 120 до 160 тысяч рублей.
УралПолитRu ранее сообщал, что на субсидирование тарифов ЖКХ в Свердловской области направят 2,4 млрд рублей. Средства предназначены на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.