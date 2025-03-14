Глава Минэнерго РФ Цивилёв поручил ускорить строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске

— У нас недостаток электроэнергии, потребность и спрос большой. И темпы роста спроса — это очень здорово, на Дальнем Востоке они самые высокие. Поэтому нам генерирующие мощности надо вводить с опережением графика. Иначе мы будем сдерживать развитие экономики. Поэтому давайте вместе проработаем. Что нужно сделать для того, чтобы хотя бы на полгода строительство, без потери качества, сдвинуть влево? — спросил Сергей Цивилёв у главного инженера «Русгидро» Сергея Кондратьева.