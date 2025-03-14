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Глава Минэнерго РФ Цивилёв поручил ускорить строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске

Растущая экономика Хабаровского края остро нуждается в опережающем вводе энергетических мощностей.

Источник: ДГК

Темпы строительства новой ТЭЦ-4 в Хабаровске необходимо ускорить. Экономике региона требуется опережающий ввод энергетических мощностей. Об этом заявил находящийся с рабочим визитом в столице региона министр энергетики России Сергей Цивилёв, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

— У нас недостаток электроэнергии, потребность и спрос большой. И темпы роста спроса — это очень здорово, на Дальнем Востоке они самые высокие. Поэтому нам генерирующие мощности надо вводить с опережением графика. Иначе мы будем сдерживать развитие экономики. Поэтому давайте вместе проработаем. Что нужно сделать для того, чтобы хотя бы на полгода строительство, без потери качества, сдвинуть влево? — спросил Сергей Цивилёв у главного инженера «Русгидро» Сергея Кондратьева.

Тот отметил, что главным сдерживающим фактором является подача необходимого объёма газа. Новая станция будет работать только на этом топливе. В год ТЭЦ-4 будет требоваться 1,2 млрд кубометров. Для обеспечения этих объёмов Газпрому потребуется построить ряд объектов.

Напомним, новая станция электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1389,8 МВт будет использовать современную эффективную парогазовую технологию. Там установят две газотурбинные установки с котлами-утилизаторами и две паротурбинные установки российского производства. Новая электростанция заместит старую и неэффективную ТЭЦ-1. Пока планируемый срок сдачи ТЭЦ-4 — июль 2027 года.