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Сотрудники ООО «Кама Шиппинг» пожаловались на невыплату зарплаты

Два сотрудника ООО «Кама Шиппинг» обратились в Государственную инспекцию труда с заявлением о невыплате заработной платы. Один из заявителей — электромеханик с танкера «Волгонефть 212» — дополнительно требует компенсацию за личные вещи, потерянные при крушении судна.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда Пермского края.

В ходе проверки достоверности предоставленной информации компания-работодатель объяснила задержку выплат арестом расчетных счетов предприятия.

Заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае по правовым вопросам Ирина Зройчикова сообщила, что по результатам рассмотрения обращений объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства с разъяснением положений ч. 6 ст. 136 (заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца), ст. 236 ТК РФ (установлена материальная ответственность работодателя за задержку причитающихся работнику выплат). В прокуратуру Пермского края направлены документы для согласования внеплановой проверки в отношении ООО «Кама Шиппинг».