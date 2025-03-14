Дорогам Приморья поставят диагноз

Предусмотрено три этапа при выполнении государственного контракта. Первый этап продлится до 30 ноября 2025 года, в ходе которого подрядчик проведет периодическую и полную диагностику. Второй этап продлится с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. Помимо диагностики, к работам добавится паспортизация и создание проекта организации дорожного движения. Эти же работы предусмотрены на третий этап, который продлится с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027.