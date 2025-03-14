Дорогам Приморья поставят диагноз

Согласно проекту контракта, подрядчик обязан будет провести обследование дорог, актуализировать паспорта и проекты организации дорожного движения, а также создать электронный банк данных. Работы начнутся с момента заключения контракта и завершатся 30 ноября 2027 года.
Предусмотрено три этапа при выполнении государственного контракта. Первый этап продлится до 30 ноября 2025 года, в ходе которого подрядчик проведет периодическую и полную диагностику. Второй этап продлится с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. Помимо диагностики, к работам добавится паспортизация и создание проекта организации дорожного движения. Эти же работы предусмотрены на третий этап, который продлится с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027.
За три года подрядчик должен будет продиагностировать 373 автомобильных дороги общей протяженностью 6751 км.
Торги по контракту пройдут 31 марта.
Напомним, что в прошлом году практически аналогичный контракт на диагностирование мостов был разыгран в Приморье. Тогда его выиграла воронежская компания за 221 млн рублей. Компания должна проанализировать 1605 мостовых переходов в регионе, а также подготовить документацию по ним. Завершится контракт 30 ноября 2025 года.