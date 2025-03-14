В Самаре три новых школы начнут строить в 2027 году

Депутаты Думы Самары 13 марта 2025 года утвердили важные поправки в стратегический план развития города на 2025−2027 годы, которые открывают дорогу к строительству трех новых школ. Проектирование данных учебных заведений начнется в 2025 году, а возведение объектов запланировано на 2027 год.
Первая школа на 1100 мест будет расположена в Октябрьском районе на пересечении 3 Проезда и улицы Печерской. В Кировском районе, вблизи бывшего ТЦ «Московский» (ТЦ «Letout»), появится школа на 1360 мест, которая будет находиться на пересечении Ракитовского и Московского шоссе. Еще одна школа на 1360 мест будет построена в Красноглинском районе, в микрорайоне Крутые Ключи.
Для каждой из этих образовательных учреждений в городском бюджете на 2027 год предусмотрено выделение по 15,7 миллиона рублей, что станет значительным вкладом в развитие инфраструктуры и повышение качества образования в Самаре.