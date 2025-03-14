В Самаре три новых школы начнут строить в 2027 году

Первая школа на 1100 мест будет расположена в Октябрьском районе на пересечении 3 Проезда и улицы Печерской. В Кировском районе, вблизи бывшего ТЦ «Московский» (ТЦ «Letout»), появится школа на 1360 мест, которая будет находиться на пересечении Ракитовского и Московского шоссе. Еще одна школа на 1360 мест будет построена в Красноглинском районе, в микрорайоне Крутые Ключи.