МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что белорусским производителям следует увеличивать свое присутствие на маркетплейсах, пишет БелТА.
По словам первого замглавы МАРТ Ивана Вежновца, очевидна актуальность электронной коммерции, которая за два года выросла в два раза. И важно обращать внимание на позиционирование белорусских производителей в новых формах торговли.
— С точки зрения электронной коммерции мы мало представлены. Туда надо более активно идти, причем более самим производителям, — прокомментировал чиновник.
Представитель МАРТ сказал, что белорусским производителям нужно интенсивно заходить на интернет-площадки. При этом ведомством проводится работа над законодательной базой для формирования нормальной работы на внутреннем рынке с точки зрения электронной коммерции.
— Нужно устраивать одинаковые правила игры и для традиционной торговли, и для электронной коммерции, — уверен Вежновец.
Поэтому в законодательстве о торговле были внесены изменения, усилившие ответственность маркетплейсов перед потребителями.
Кроме того, МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.
А еще МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.