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В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья

В Краснодарском крае в 2025 году введут не менее 6 млн кв. м жилья. Об этом рассказал в интервью РБК ТВ Юг 14 марта руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

Источник: Freepik

По его словам, несмотря на некоторую турбулентность, объемы жилищного строительства в крае остаются высокими, спрос на квартиры сохраняется. В крае немного меньше жилья, чем годом ранее, но дома продолжают строиться, покупатели есть. «Особого негатива» в департаменте не видят. По словам господина Федосова, строительные предприятия региона за 2024 год направили в бюджет около 30 млрд руб., что на 40% больше показателя прошлого года.

Господин Федосов также отметил дефицит квалифицированных кадров. В регионе остро нужны бетонщики, арматурщики, каменщики. Власти работают над привлечением рабочей силы через систему профессионального образования. По последним данным, строительной отрасли края требуется 16 тыс. рабочих рук, сообщил спикер.