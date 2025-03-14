В 2025 году на Кубани введут не менее 6 млн «квадратов» жилья

По его словам, несмотря на некоторую турбулентность, объемы жилищного строительства в крае остаются высокими, спрос на квартиры сохраняется. В крае немного меньше жилья, чем годом ранее, но дома продолжают строиться, покупатели есть. «Особого негатива» в департаменте не видят. По словам господина Федосова, строительные предприятия региона за 2024 год направили в бюджет около 30 млрд руб., что на 40% больше показателя прошлого года.