Долгожданный ремонт моста под Волгоградом отложили на неизвестный срок

О дате закрытия путепровода на ремонт в райадминистрации пообещали сообщить дополнительно. Между тем местные жители уже настроились, что до 31 октября 2026 года им придется объезжать место ремонта. С восточной стороны рабочего поселка на западную им было предложено добираться по улицам Левченко-Привокзальная-Элеваторная-Заводская-Площадь Заводская-Кустарная-Октябрьская-Краснопартизанская.