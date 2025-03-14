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Долгожданный ремонт моста под Волгоградом отложили на неизвестный срок

Долгожданный ремонт моста над железной дорогой в райцентре Новониколаевском откладывается на неопределенный срок. Работы должны были стартовать 14 марта, однако утром на официальной странице райадминистрации в VK разместили сообщение об их отмене.

Не договорились между собой подрядчик — ООО «Борей» и ОА «Приволжские железные дороги». Сторонам требуется время на корректировку и согласование проектно-сметной документации.

О дате закрытия путепровода на ремонт в райадминистрации пообещали сообщить дополнительно. Между тем местные жители уже настроились, что до 31 октября 2026 года им придется объезжать место ремонта. С восточной стороны рабочего поселка на западную им было предложено добираться по улицам Левченко-Привокзальная-Элеваторная-Заводская-Площадь Заводская-Кустарная-Октябрьская-Краснопартизанская.

И хотя, по мнению новониколаевцев, по Заводской рискнет поехать только тот, кто решил угробить свой легковой автомобиль, в целом местные жители радовались переменам к лучшему.

О ремонте путепровода было заявлено в сентябре 2024 года. Сообщалось, что обновить предстоит не только сооружение длиною 319 метров, но и часть подъездной дороги протяженностью 592 метра. Из бюджета области на эти цели было предусмотрено 544 млн рублей.