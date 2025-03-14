Долгожданный ремонт моста под Волгоградом отложили на неизвестный срок

Не договорились между собой подрядчик — ООО «Борей» и ОА «Приволжские железные дороги». Сторонам требуется время на корректировку и согласование проектно-сметной документации.
О дате закрытия путепровода на ремонт в райадминистрации пообещали сообщить дополнительно. Между тем местные жители уже настроились, что до 31 октября 2026 года им придется объезжать место ремонта. С восточной стороны рабочего поселка на западную им было предложено добираться по улицам Левченко-Привокзальная-Элеваторная-Заводская-Площадь Заводская-Кустарная-Октябрьская-Краснопартизанская.
И хотя, по мнению новониколаевцев, по Заводской рискнет поехать только тот, кто решил угробить свой легковой автомобиль, в целом местные жители радовались переменам к лучшему.
О ремонте путепровода было заявлено в сентябре 2024 года. Сообщалось, что обновить предстоит не только сооружение длиною 319 метров, но и часть подъездной дороги протяженностью 592 метра. Из бюджета области на эти цели было предусмотрено 544 млн рублей.