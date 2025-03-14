Две площадки для снегоплавильных комплексов выбрали в Екатеринбурге

Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов на ОТВ в программе «Акцент».
На данный момент собираются технические условия, идет проектирование.
«В этом году, наверное, не получится поработать. Я имею в виду сезон именно в 2025 году. Но в 2026 году, думаю, уже будем эксплуатировать», — сказал Алексей Бубнов.
Планируется размещение снегоплавиольных комплексов в районе развязке улиц Луганская и Машинной, а вторая — в районе Мариупольской развязки (ЖБИ).
«МК-Урал» ранее писал, что в районе развязке улиц Луганская и Машинной будет реализован пилотный проект, в котором канализационными стоками будут топить снег.
Вода из снегоплавильного пункта будет уходить на южные очистные сооружения.