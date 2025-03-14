Беларусь расширит бизнес-сотрудничество с Волгоградской областью

По сообщению Минского отделения национальной торгово-промышленной палаты (БТПП), данное мероприятие было поддержано профильными структурами российского региона, включая ТЭК, комитеты экономической политики и промышленности и здравоохранения, а также комитет сельского хозяйства.
В ходе визита, сообщают новостные порталы, состоялись конструктивные переговоры с партнерами по ТПП, направленные на развитие сотрудничества в промышленном секторе. Стало известно также, что принимающая сторона предложила отдельную программу для медицинского направления.
Кстати, десант белорусских предпринимателей посетил ведущие предприятия региона, и каждая компания провела до пятнадцати личных встреч.