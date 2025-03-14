Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь расширит бизнес-сотрудничество с Волгоградской областью

Предварительные договоренности о поставках на берега Волги из Беларуси холодильного оборудования, аграрной техники и косметической продукции достигнуты по итогам завершившегося в пятницу, 14 марта, визита в Волгоград экспортной бизнес-миссии деловых кругов Синеокой.

Источник: Российская газета

По сообщению Минского отделения национальной торгово-промышленной палаты (БТПП), данное мероприятие было поддержано профильными структурами российского региона, включая ТЭК, комитеты экономической политики и промышленности и здравоохранения, а также комитет сельского хозяйства.

В ходе визита, сообщают новостные порталы, состоялись конструктивные переговоры с партнерами по ТПП, направленные на развитие сотрудничества в промышленном секторе. Стало известно также, что принимающая сторона предложила отдельную программу для медицинского направления.

Кстати, десант белорусских предпринимателей посетил ведущие предприятия региона, и каждая компания провела до пятнадцати личных встреч.