МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что более 30 тысяч интернет-магазинов зарегистрированы в Беларуси, пишет БелТА.
По информации МАРТ, на данный момент в торговом реестре Беларуси зарегистрированы свыше 30 тысяч интернет-магазинов.
— Это классические интернет-магазины и интернет-площадки, — прокомментировал первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Еще в Беларуси зарегистрировали около 20 тысяч субъектов хозяйствования, занимающихся электронной коммерцией. В общем объеме розничной торговли доля данного направления в 2024-м достигла 9%.
— За два года электронная коммерция у нас увеличилась в два раза, — уточнил представитель МАРТ.
Но еще МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.
Кроме того, МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.
А еще МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.