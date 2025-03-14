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МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси

МАРТ: в Беларуси работают более 30 тысяч интернет-магазинов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что более 30 тысяч интернет-магазинов зарегистрированы в Беларуси, пишет БелТА.

По информации МАРТ, на данный момент в торговом реестре Беларуси зарегистрированы свыше 30 тысяч интернет-магазинов.

— Это классические интернет-магазины и интернет-площадки, — прокомментировал первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Еще в Беларуси зарегистрировали около 20 тысяч субъектов хозяйствования, занимающихся электронной коммерцией. В общем объеме розничной торговли доля данного направления в 2024-м достигла 9%.

— За два года электронная коммерция у нас увеличилась в два раза, — уточнил представитель МАРТ.

Но еще МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.

Кроме того, МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.

А еще МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.