В столице увеличились объемы производства продуктов питания

В январе 2025 года выпуск пищевой продукции в Москве увеличился более чем на три процента по сравнению с результатами первого месяца 2024-го. Этому способствует всесторонняя поддержка города, которая включает широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Столичные предприятия уверенно укрепляют продовольственный суверенитет страны, предлагают качественную и востребованную продукцию. По поручению Сергея Собянина город оказывает отрасли всю необходимую поддержку для увеличения объемов выпуска и отгрузок, расширения ассортимента, освоения новых рынков. Так, в январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7 процента увеличилось производство изделий из фруктов и овощей, почти на пять процентов — мясных изделий. Столичные промышленники отгрузили в январе товаров на сумму более 53 миллиардов рублей, что на 16,2 процента превышает результаты аналогичного периода 2024-го», — рассказал Максим Ликсутов.
В январе этого года московские производители изготовили более 12,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, около 10,3 тысячи тонн — вареных, около 3,5 тысячи тонн сыра и творога, а также свыше 41 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, восемь тысяч тонн шоколада и около 1,3 тысячи тонн тортов.
«Продукты питания столичного производства поставляются во все регионы страны. Так, почти в полтора раза выросла отгрузка мукомольной и крупяной продукции, более чем на треть — хлебобулочных и кондитерских изделий, поставка масел и жиров увеличилась на 26,7 процента, изделий из фруктов и овощей — почти на четверть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
Для развития производств в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки, таких как льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.