В столице увеличились объемы производства продуктов питания

«Столичные предприятия уверенно укрепляют продовольственный суверенитет страны, предлагают качественную и востребованную продукцию. По поручению Сергея Собянина город оказывает отрасли всю необходимую поддержку для увеличения объемов выпуска и отгрузок, расширения ассортимента, освоения новых рынков. Так, в январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7 процента увеличилось производство изделий из фруктов и овощей, почти на пять процентов — мясных изделий. Столичные промышленники отгрузили в январе товаров на сумму более 53 миллиардов рублей, что на 16,2 процента превышает результаты аналогичного периода 2024-го», — рассказал Максим Ликсутов.