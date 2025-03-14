Доля золота в ЗВР Казахстана в феврале составила 53,7%

По сравнению с валовыми международными резервами прирост активов НФ был более умеренным. Так, с начала 2025 года валютные активы НФ увеличились только на 0,6%, а в годовом исчислении снизились на 2,2%, до 58,9 млрд долларов по итогам февраля. Отметим, что на фоне волатильности нефтяных котировок и сокращения добычи нефти в стране за 2024 год прямые налоговые поступления в НФ снизились на 16,4% в годовом выражении, до Т3,8 трлн. В то же время общие изъятия за 2024 год сложились на уровне 6,3 трлн тенге, на 1 трлн тенге выше по сравнению с 2023 годом, что и повлияло на конечные результаты. Сокращение валютных активов НФ также было связано с финансированием экономики РК из Национального фонда в прошлом году в виде покупки акций АО «Казатомпром» на общую сумму 970 млн долларов.