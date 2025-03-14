Доля золота в ЗВР Казахстана в феврале составила 53,7%

Автор: эксперт Аналитического центра Halyk Finance Санжар Калдаров.
Консолидированные международные резервы страны в феврале 2025 года составили 106,8 млрд долларов, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении или на 2,0% с начала года. Основной вклад в рост с начала года внесло увеличение валовых международных резервов (золотовалютных), тогда как активы Национального фонда (НФ) росли более умеренно. В годовом выражении золотовалютные резервы увеличились почти на треть, в то время как активы НФ несколько сократились, что связано с высокими изъятиями и волатильностью цен на нефть, которая сохранится и в этом году.
По нашему мнению, в этом году продолжится процикличное использование Нацфонда в виде трансфертов в бюджет и облигационных займов для инфраструктурных проектов, в результате чего валютные активы фонда могут заметно уменьшиться к концу года.
По итогам февраля 2025 года консолидированные международные резервы РК, которые включают валовые международные резервы и валютные активы Национального фонда (НФ), cоставили 106,8 млрд долларов, увеличившись на 10,9% г/г или на 2,0% с начала года. Такая положительная динамика была связана в основном с ростом первых, которые год к году выросли почти на треть, а с начала года — на 4,6%, достигнув 47,9 млрд долларов. В составе резервов активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) выросли на 37,7% г/г (+1,0% с начала года). В итоге чистые международные резервы НБК на конец февраля 2025 года составили 45,9 млрд долларов; прирост на 34,3% г/г или на 5,3% с начала года.
Между тем наблюдались некоторые изменения в золотых резервах. В феврале монетарное золото в международных резервах в стоимостном выражении выросло на 28,6% г/г (+8,0% с начала года). Это, вероятно, связано с устойчивым ростом котировок на золото. При этом в физическом выражении объемы золота продолжают сокращаться. По данным Всемирного совета по золоту, за 2024 год НБК реализовал более 10 тонн монетарного золота, сохранив лидерство по продаже золота в резервах среди центральных банков. В целом это является результатом политики НБК с конца 2022 года по постепенному сокращению доли золота в резервах. Как итог доля золота в золотовалютных резервах (не считая активы НФ) в феврале составила 53,7%. Следует отметить, что с января 2025 года НБК также применяет практику зеркалирования продаж золота, когда доллары США, полученные за счет реализации золота, купленного у местных золотодобывающих предприятий, поступают на валютный рынок вместо резервов.
По сравнению с валовыми международными резервами прирост активов НФ был более умеренным. Так, с начала 2025 года валютные активы НФ увеличились только на 0,6%, а в годовом исчислении снизились на 2,2%, до 58,9 млрд долларов по итогам февраля. Отметим, что на фоне волатильности нефтяных котировок и сокращения добычи нефти в стране за 2024 год прямые налоговые поступления в НФ снизились на 16,4% в годовом выражении, до Т3,8 трлн. В то же время общие изъятия за 2024 год сложились на уровне 6,3 трлн тенге, на 1 трлн тенге выше по сравнению с 2023 годом, что и повлияло на конечные результаты. Сокращение валютных активов НФ также было связано с финансированием экономики РК из Национального фонда в прошлом году в виде покупки акций АО «Казатомпром» на общую сумму 970 млн долларов.
Таким образом, в структуре консолидированных международных резервов, с одной стороны, можно наблюдать устойчивый рост золотовалютной части, но с другой, сокращение активов Национального фонда. Утвержденный объем трансфертов из НФ в республиканский бюджет на 2025 год составляет 5,25 трлн тенге. Однако на сегодня неизвестна сумма финансирования экономики Казахстана из НФ в виде облигационных займов из НФ для инфраструктурных проектов Казахстана.
Это указывает на продолжение проциклической фискальной политики, при которой использование Нацфонда превышает поступления в него, несмотря на относительно благоприятные цены на нефть. Учитывая прогнозы о возможном снижении нефтяных котировок в текущем году из-за политики США, это может сказаться на долгосрочной устойчивости активов НФ, которые могли бы сложиться выше при соблюдении контрциклической фискальной политики.