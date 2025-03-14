В Беларуси сократят список запрещенных для подростков работ

Как уточнили в ведомстве, документ уже подготовлен и увидит свет в ближайшее время.
В нем пропишут конкретные профессии. В Минтруда подчеркнули, что это сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам, т. к. порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ и определить, нет ли среди них запрещенных.
В действующем списке перечислены лишь виды работ. Например, несовершеннолетним запрещается принимать участие в буровых работах, подземных работах, работах под водой.
В итоге после сокращения перечня в общей сложности для трудоустройства несовершеннолетних станут доступны более 160 рабочих профессий. В том числе таким работникам позволят трудиться на полиграфическом производстве — например, корректором, оператором электронного набора и верстки, оператором электронного цветовыделения или печатником, а также на производстве продуктов питания — кулинаром, кондитером, поваром.
В Минтруда также рассказали, что следующим шагом станет расширение списка легких видов работ, которые могут выполнять подростки в возрасте от 14 до 16 лет.