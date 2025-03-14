В Беларуси сократят список запрещенных для подростков работ

В нем пропишут конкретные профессии. В Минтруда подчеркнули, что это сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам, т. к. порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ и определить, нет ли среди них запрещенных.