В Ростовской области курьеры стали получать по 130 тысяч рублей

В Ростовской области снова растет спроса на курьеров. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». Так, за 2025 год количество предложений о работе для курьеров увеличилось на 182%. Чаще всего работодатель ищет сотрудника на личном автомобиле (47%), на втором месте по востребованности пешие курьеры (17%), на третьем — на велосипедах (13%) и самокатах (12%).