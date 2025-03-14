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В Ростовской области курьеры стали получать по 130 тысяч рублей

Количество предложений о работе для курьеров увеличилось на 182%.

Источник: Пресс-служба компании Ozon

В Ростовской области снова растет спроса на курьеров. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». Так, за 2025 год количество предложений о работе для курьеров увеличилось на 182%. Чаще всего работодатель ищет сотрудника на личном автомобиле (47%), на втором месте по востребованности пешие курьеры (17%), на третьем — на велосипедах (13%) и самокатах (12%).

В связи с этим растет и зарплата курьеров.

Автокурьерам предлагают 128,8 тыс. руб. в месяц — на 68% больше, чем в прошлом году. Курьеры на велосипедах и самокатах могут заработать около 56,2−69,4 тыс. рублей в месяц, а пешие — 77,9 тыс. руб.