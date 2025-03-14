В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии между странами

Директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский заявил, что принят последний акт, который включается в пакет документов по формированию общего электроэнергетического рынка и его запуску.
На самом деле имеет серьезные перспективы. Объем пропускного сечения у нас составляет более 40 миллиардов киловатт часов. Взаимный энергетический обмен между пятью странами может быть более 40−47 миллиардов киловатт часов. А сейчас используется 8. Принятие этих документов, и запуск позволит, по крайней мере, создать беспрепятственные условия по использованию внутренних энергетических мощностей и, сформировать расширенный субъектный состав общего электроэнергетического рынка.
Электроэнергетический рынок представляет из себя самую продвинутую площадку, отметил он.
Электроэнергетический рынок — это такая подвижная субстанция, она дышит, работает, постоянно. Осуществляет переток с одного региона в другой.
Общий энергетический рынок — это большое благо, подчеркнул Закревский.