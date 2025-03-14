В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии между странами

На самом деле имеет серьезные перспективы. Объем пропускного сечения у нас составляет более 40 миллиардов киловатт часов. Взаимный энергетический обмен между пятью странами может быть более 40−47 миллиардов киловатт часов. А сейчас используется 8. Принятие этих документов, и запуск позволит, по крайней мере, создать беспрепятственные условия по использованию внутренних энергетических мощностей и, сформировать расширенный субъектный состав общего электроэнергетического рынка.