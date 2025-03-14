В Новосибирской области 949 мигрантов попали в места лишения свободы

«После освобождения все они будут направлены в специализированные учреждения для последующей депортации. Мы передаем их в миграционную службу, и их выдворяют за пределы Российской Федерации. Кроме того, я подписываю документы о неразрешении въезда на территорию РФ. В зависимости от тяжести статьи запрет на въезд может составлять 3, 8 или 10 лет», — отметил Купеев.