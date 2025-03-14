В Самарской области хотят увеличить плату за детские сады с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Самарской области может вырасти плата за детские сады, которую вносят родители. Проект такого документа подготовили в министерстве образования региона.
— Средний размер платы за присмотр и уход за детьми в Самаре составит 230 рублей в день, — говорится в документе.
В Тольятти один день пребывания ребенка в детском саду обойдется в 192 рубля, в Сызрани — 148 рублей, в Новокуйбышевске — 175 рублей, а в Волжском районе — 167 рублей. Самая маленькая плата будет в Елховском районе — 98 рублей.
При этом плата за детский сад для многодетных семей будет меньше. В Самаре она составит 115 рублей в день. А вот в Тольятти плата за детей из многодетных семей будет зависеть от категории учреждения: 192 рубля в муниципальных садах и 96 рублей — в государственных.