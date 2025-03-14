В Самарской области хотят увеличить плату за детские сады с 1 июля

При этом плата за детский сад для многодетных семей будет меньше. В Самаре она составит 115 рублей в день. А вот в Тольятти плата за детей из многодетных семей будет зависеть от категории учреждения: 192 рубля в муниципальных садах и 96 рублей — в государственных.