Движение грузовиков по дорогам Иркутской области ограничат с 15 апреля

Под ограничения не попадают международные грузовые перевозки, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, ГСМ, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов для предотвращения и ликвидации стихийных бедствий. Кроме того, ограничения не затрагивают транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и транспорт организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.