Движение грузовиков по дорогам Иркутской области ограничат с 15 апреля

Временное ограничение на движение грузовиков вводится в Иркутской области с 15 апреля на дорогах межмуниципального и регионального значения. Ограничения касаются допустимой нагрузки на ось и предельных габаритов транспорта. До введения ограничений на дорогах установят соответствующие знаки, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается в тг-канале Дирекции автодорог (18+), временные ограничения необходимы для снижения нагрузки на дороги, вызванной их переувлажнением во время неблагоприятных природно-климатических условий, и обеспечения безопасности дорожного движения.
Под ограничения не попадают международные грузовые перевозки, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, ГСМ, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов для предотвращения и ликвидации стихийных бедствий. Кроме того, ограничения не затрагивают транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и транспорт организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.