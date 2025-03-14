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Рядом со станцией метро «Новогиреево» появится дом по программе реновации

Его предельная площадь составит 45,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Перово построят дом по программе реновации. Он появится в 600 метрах от станции метро «Новогиреево». Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Москомархитектурой внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства реновационного дома по адресу: Свободный проспект, владение 12. На территории площадью 0,61 гектара появится новостройка предельной площадью 45,5 тысячи квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

Инфраструктура рядом с будущим домом обновляется, за счет чего создается комфортная среда для проживания и работы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

История вопроса: Жители почти 260 домов начали переселение по программе реновации в 2024 годуСобянин: Более 200 тыс. москвичей уже получили современное жилье по реновации.