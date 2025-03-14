ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

Торгово-экономическое сотрудничество между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Узбекистан носит стратегический характер как по своему масштабу, так и по ширине номенклатуры товаров и стабильно имеет положительную динамику. Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров Союза из стран СНГ. На долю республики приходится почти половина стоимостного объема торговли ЕАЭС со странами СНГ. Наша торговля отражает взаимно дополняющий характер экономик государств-членов ЕАЭС и РУз.