В Башкирии отремонтируют 211 километров «фонящих» дорог

В 2025 году в Башкирии запланированы ремонт участков трасс общей протяженностью не менее 1 тыс. км, строительство и реконструкция участков более 22 км, работы на мостах и путепроводах длиной не менее 1 тыс. погонных метров. Об этом говорилось на заседании расширенной коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства.