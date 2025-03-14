В Башкирии отремонтируют 211 километров «фонящих» дорог

В том числе в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: ремонт 486 км дорог, 10 мостов протяженностью 709 погонных метров.
В рамках ремонта «фонящих» дорог: 211 км дорог и 300 п. м. мостов и путепроводов.
По программе ремонт дорог к СНТ: более 30 км подъездов к 87 садовым товариществам.
В текущем году планируется завершение таких крупных объектов, как реконструкция старого арочного моста через Белую в створе ул. Воровского, строительство двухкилометрового подъезда к д. Варшавка Кармаскалинского района.
Продолжатся такие проекты, как Западный обход Толбазов, реконструкции моста через Ик возле Октябрьского и моста через Белую в Стерлитамаке. Начнётся реконструкция моста через реку Быстрый Танып в Бураевском районе.
Как сообщал Башинформ, в 2024 году в республике сделали ремонт более 1,2 тыс. км дорог, реконструкцию более 60 км трасс, ремонт и строительство порядка 800 п.м мостов и путепроводов.
«Прошлый год запомнился вводом таких знаковых объектов, Восточный выезд, башкирский 65-километровый участок трассы М-12 “Восток”, 40-километрового участка дороги Бирск — Тастуба — Сатка», — отметил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов.