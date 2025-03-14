Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

Как отметил спикер на форуме «Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества», законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.
Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать.
Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.