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Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, что маркетплейсы будут приравнены к торговым объектам для защиты прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pexels

Как отметил спикер на форуме «Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества», законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе.

Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать.

пояснил Серик Кусаинов

Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.