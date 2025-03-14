«Съедают в три раза меньше, чем производится». Минсельхозпрод прокомментировал ситуацию с картошкой в Беларуси после критики Лукашенко

Еще в Минсельхозпроде привели данные статистики, сообщая, что в 2023-м в Беларуси произвели 438 килограммов картофеля на душу населения. А потребили тогда белорусы в среднем всего по 162 кило картошки и картофелепродуктов на человека. Статистика 2024-го еще обрабатывается, но уже есть тенденция к тому, что белорусы съедают картошки меньше, чем выращивают.