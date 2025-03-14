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«Съедают в три раза меньше, чем производится». Минсельхозпрод прокомментировал ситуацию с картошкой в Беларуси после критики Лукашенко

Минсельхозпрод высказался о дефиците картошки в Беларуси после критики Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия высказались о ситуации с картошкой в Беларуси, пишет БелТА.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

В ведомстве сообщили, что на 11 марта в хранилищах находится 136,8 тысячи тонн картофеля, из которых продовольственного для продажи — 18,1 тысячи тонн. Еще в запасе 87,3 тысячи тонн лежит семенного картофеля и 31,4 тысячи тонны неотсортированной «бульбы», в том числе для промышленной переработки.

Специалисты Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, обследовав хранилища, признали состояние картофеля хорошим и удовлетворительным.

Еще в Минсельхозпроде привели данные статистики, сообщая, что в 2023-м в Беларуси произвели 438 килограммов картофеля на душу населения. А потребили тогда белорусы в среднем всего по 162 кило картошки и картофелепродуктов на человека. Статистика 2024-го еще обрабатывается, но уже есть тенденция к тому, что белорусы съедают картошки меньше, чем выращивают.

— В среднем белорусы потребляют в три раза меньше картофеля, чем производят, — прокомментировали в министерстве.

Но еще Александр Лукашенко сравнил импортную и белорусскую картошку, сказав, как ее хранить.

Тем временем МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. Но еще МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.