«Съедают в три раза меньше, чем производится». Минсельхозпрод прокомментировал ситуацию с картошкой в Беларуси после критики Лукашенко

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия высказались о ситуации с картошкой в Беларуси, пишет БелТА.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».
В ведомстве сообщили, что на 11 марта в хранилищах находится 136,8 тысячи тонн картофеля, из которых продовольственного для продажи — 18,1 тысячи тонн. Еще в запасе 87,3 тысячи тонн лежит семенного картофеля и 31,4 тысячи тонны неотсортированной «бульбы», в том числе для промышленной переработки.
Специалисты Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, обследовав хранилища, признали состояние картофеля хорошим и удовлетворительным.
Еще в Минсельхозпроде привели данные статистики, сообщая, что в 2023-м в Беларуси произвели 438 килограммов картофеля на душу населения. А потребили тогда белорусы в среднем всего по 162 кило картошки и картофелепродуктов на человека. Статистика 2024-го еще обрабатывается, но уже есть тенденция к тому, что белорусы съедают картошки меньше, чем выращивают.
— В среднем белорусы потребляют в три раза меньше картофеля, чем производят, — прокомментировали в министерстве.
Но еще Александр Лукашенко сравнил импортную и белорусскую картошку, сказав, как ее хранить.
Тем временем МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. Но еще МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.