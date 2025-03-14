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В Пермском крае возобновилась потребительская активность

Также в регионе продолжился рост производства.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года в Пермском крае продолжился рост производства и возобновилась потребительская активность. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Банка России.

Рост производства в Прикамье отмечается в химической промышленности и в отраслях, связанных с выполнением госзаказа. Многие предприятия работали с максимальной загрузкой. Продолжается реализация ранее начатых инвестпроектов, при этом запуск новых приостановлен.

После замедления в предыдущие месяцы потребительская активность в Пермском крае снова начала расти. Пермяки стали активнее покупать зарубежные турпоездки. В то же время отмечается, что жители региона выбирают более дешевые товары и покупают меньше продуктов. Кроме того, вырос интерес к онлайн-покупкам. Также зафиксировано снижение интереса к крупным покупкам, в том числе с привлечением кредитов.

В начале года инфляция в Прикамье немного ускорилась и в годовом выражении по итогам января составила 10%.