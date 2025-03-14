В Пермском крае возобновилась потребительская активность

После замедления в предыдущие месяцы потребительская активность в Пермском крае снова начала расти. Пермяки стали активнее покупать зарубежные турпоездки. В то же время отмечается, что жители региона выбирают более дешевые товары и покупают меньше продуктов. Кроме того, вырос интерес к онлайн-покупкам. Также зафиксировано снижение интереса к крупным покупкам, в том числе с привлечением кредитов.