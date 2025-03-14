В Ростовской области мясо подорожало на 10% за год

Килограмм говядины подорожал с 535 ₽ до 588,79 ₽ Самая высокая цена говядины зафиксирована в Таганрог 608 ₽/кг; самая низкая в Шахтах почти 563 ₽/кг.
Цены на свинину также увеличились: с 356 ₽ за килограмм год назад до 385 ₽ в этом году (рост 8%). Цена на куриное мясо выросла лишь на 1,7% — с 197 ₽ до 200 ₽
Особенно заметно подорожали колбасные изделия. В марте цена на копчёную или полукопчёную колбасу составила 667,69 ₽ за килограмм, что на 9% (около 60 ₽) больше по сравнению с прошлым годом. Вареная колбаса подорожала с 500 до 550 ₽ за килограмм, увеличившись на 10%.
С начала текущего года рост цен на мясо составил 7,46%. В региональном отделении Центробанка России повышение цен связали с увеличением издержек местных производителей, включая корма для скота и птицы, энергоресурсы и логистику.