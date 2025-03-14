В Омске выделили пять миллионов рублей на демонтаж незаконной рекламы

В Омске планируют убрать незаконно установленные рекламные конструкции. Управление делами администрации города объявило аукцион на поиск подрядчика, которому на эти работы выделят 5 млн рублей.
Подрядчику предстоит демонтировать рекламу на фасадах и крышах зданий, а также отдельные конструкции на улицах города: рекламные щиты и стенды, строительные сетки и перетяжки, электронные табло и другие носители.
Работы будут выполняться по заявкам мэрии — не более четырёх раз в месяц. Контракт заключат до 28 ноября. Итоги аукциона подведут 25 марта.