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В Омске выделили пять миллионов рублей на демонтаж незаконной рекламы

Мэрия ищет подрядчика для удаления рекламных конструкций.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируют убрать незаконно установленные рекламные конструкции. Управление делами администрации города объявило аукцион на поиск подрядчика, которому на эти работы выделят 5 млн рублей.

Подрядчику предстоит демонтировать рекламу на фасадах и крышах зданий, а также отдельные конструкции на улицах города: рекламные щиты и стенды, строительные сетки и перетяжки, электронные табло и другие носители.

Работы будут выполняться по заявкам мэрии — не более четырёх раз в месяц. Контракт заключат до 28 ноября. Итоги аукциона подведут 25 марта.