Особая экономзона «Алабуга» в Татарстане намерена привлечь узбекских мигрантов

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане намерена привлечь для работы на своих предприятиях 10 тыс. узбекских трудовых мигрантов и в этих целях подписала меморандум о сотрудничестве с Агентством миграции Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба агентства.