Особая экономзона «Алабуга» в Татарстане намерена привлечь узбекских мигрантов

По ее данным, директор Агентства миграции Бехзод Мусаев встретился с гражданами страны, работающими на предприятиях «Алабуги», изучил условия их проживания, питания и труда. В настоящее время на предприятиях ОЭЗ «Алабуга» работают 1 150 граждан Узбекистана.
В результате переговоров стороны договорились о дополнительном выделении для узбекистанских специалистов квоты на 10 тыс. вакансий. Агентство миграции обещало разместить объявления о конкурсе на эти новые рабочие места.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, а также несколько налоговых и таможенных льгот.