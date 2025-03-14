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Особая экономзона «Алабуга» в Татарстане намерена привлечь узбекских мигрантов

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане намерена привлечь для работы на своих предприятиях 10 тыс. узбекских трудовых мигрантов и в этих целях подписала меморандум о сотрудничестве с Агентством миграции Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

По ее данным, директор Агентства миграции Бехзод Мусаев встретился с гражданами страны, работающими на предприятиях «Алабуги», изучил условия их проживания, питания и труда. В настоящее время на предприятиях ОЭЗ «Алабуга» работают 1 150 граждан Узбекистана.

В результате переговоров стороны договорились о дополнительном выделении для узбекистанских специалистов квоты на 10 тыс. вакансий. Агентство миграции обещало разместить объявления о конкурсе на эти новые рабочие места.

говорится в сообщении

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, а также несколько налоговых и таможенных льгот.