Глава ОАК назвал Мишустину основную задачу по выпуску Ту-214

«Что касается гражданской авиации, то сегодня мы находимся в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов. Это летные испытания. Здесь мы плечом к плечу работаем с Росавиацией. Наша главная задача — это безопасность. Могу сказать, что с основной задачей импортозамещения системы агрегатов наша промышленность, можно сказать, в “железе” справилась. Сегодня все системы, агрегаты, элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний», — заявил Бадеха.