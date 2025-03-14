Глава ОАК назвал Мишустину основную задачу по выпуску Ту-214

«Что касается гражданской авиации, то сегодня мы находимся в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов. Это летные испытания. Здесь мы плечом к плечу работаем с Росавиацией. Наша главная задача — это безопасность. Могу сказать, что с основной задачей импортозамещения системы агрегатов наша промышленность, можно сказать, в “железе” справилась. Сегодня все системы, агрегаты, элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний», — заявил Бадеха.
Импортозамещенный SJ 100 приступил к летной части сертификационных испытаний. Первый опытный образец самолета МС-21 с отечественными двигателями полностью собран. ОАК проводит испытания наземных систем и готовится к испытательным полетам. Самолет Ил-114 выполнил более 20% сертификационных полетов.
«По самолету Ту-214 основной задачей является кратное увеличение объемов выпуска самолета. На сегодняшний момент все ваши поручения по выделению финансирования выполнены», — обратился Бадеха к Мишустину.
Премьер-министр России отметил, что главное при производстве самолетов — ориентироваться на безопасность пассажиров и экипажей, а также на надежность самой техники.
Среднемагистральный пассажирский авиалайнер Ту-214 выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал АО «Туполев». У казанской машины два конкурента. Это SJ-100 — ближнемагистральный лайнер — и МС-21 — среднемагистральный.
Ранее на заседании коллегии Минпромторга РТ стало известно, что заключены контракты на выпуск 23 самолетов Ту-214. На модернизацию производства выделено более 90 млрд рублей.