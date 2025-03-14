В Казани утверждены правила содержания трубопроводов и ливневок

Помимо прочего, не допускаются сброс поверхностных вод с территорий организаций в сети хозяйственно-бытовой канализации, строительство и реконструкция подземных коммуникаций с отступлением от проекта или из некондиционных материалов, устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок, подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледи от утечки воды из-за неисправности подземных коммуникаций, сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории, сброс снега и отходов всех видов в подземные коммуникации.