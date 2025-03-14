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Минтруда сказало, кто может получить 420 рублей на оздоровление в Беларуси

Минтруда Беларуси сообщило, кому положено 420 рублей на оздоровление.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кто может получить 420 рублей на оздоровление в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что президент Беларуси 11 марта 2025 года подписал указ № 104, который приводит в соответствие с принятыми законами ряд указов главы государства. В частности, документом предусматривается предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения и оздоровления следующим категориям. Речь идет про ветеранов боевых действий на территории других стран из числа военнослужащих; супругам погибших военнослужащих, которые не вступили в новый брак, бывшим узникам фашизма.

Кроме того, предусматривается получение денежной помощи на оздоровление в размере десяти базовых величин, или 420 рублей в 2025 году. Указанную помощь получат лица, награжденные орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, которые отнесены к участникам войны и не воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение в течение года (указ президента Беларуси № 542).

Вместе с тем предусматривается отнесение к участникам войны лиц, которые были награждены орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны для целей выплаты материальной помощи ко Дню Победы (называется указ главы государства № 281). В Минтруда уточнили, что перечисленные нормы вступят в силу с 1 мая 2025 года.

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