Минтруда сказало, кто может получить 420 рублей на оздоровление в Беларуси

Кроме того, предусматривается получение денежной помощи на оздоровление в размере десяти базовых величин, или 420 рублей в 2025 году. Указанную помощь получат лица, награжденные орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, которые отнесены к участникам войны и не воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение в течение года (указ президента Беларуси № 542).