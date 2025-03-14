Энергетики строят новую кабельную ЛЭП 110 кВ во Владивостоке в сложных условиях плотной городской застройки

Для минимизации воздействия строительства на ландшафт городской среды и дорожное покрытие энергетики применяют горизонтально-направленный метод бурения. Тем не менее в компании подчёркивают, что для качественной прокладки кабеля на отдельных участках требуются установка бетонных лотков со вскрытием дорожного полотна, что не представляется возможным без частичного ограничения проезда автотранспортных средств. Так, до вечера 16 марта временно ограничено движение по улице Космонавтов (район бухты Тихая). С 28 марта по 7 апреля будет ограничено движение по улице Волкова в этом районе.