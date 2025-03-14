Энергетики строят новую кабельную ЛЭП 110 кВ во Владивостоке в сложных условиях плотной городской застройки

Работу специалистов осложняют высокая плотность городской застройки и загруженность движения автотранспорта. Принимаются необходимые вынужденные меры по ограничению движения на одном из участков строительства.
Для минимизации воздействия строительства на ландшафт городской среды и дорожное покрытие энергетики применяют горизонтально-направленный метод бурения. Тем не менее в компании подчёркивают, что для качественной прокладки кабеля на отдельных участках требуются установка бетонных лотков со вскрытием дорожного полотна, что не представляется возможным без частичного ограничения проезда автотранспортных средств. Так, до вечера 16 марта временно ограничено движение по улице Космонавтов (район бухты Тихая). С 28 марта по 7 апреля будет ограничено движение по улице Волкова в этом районе.
Уведомления о проведении работ были заблаговременно направлены компанией в регламентированном порядке во все соответствующие инстанции и органы местного самоуправления. Имеется вся необходимая документация. Энергетики обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Новая кабельная линия будет способствовать повышению качества и надёжности электроснабжения. При строительстве линии применяется кабель, усиленный изоляцией из сшитого полиэтилена, который прокладывают под землей на глубине 1,5 метра. Это обеспечит абсолютную устойчивость линии к экстремальным погодным условиям.