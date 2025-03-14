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Строительство Юго-восточного обхода Симферополя — как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 14 мар — РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-восточного обхода Симферополя достигла 88%, завершить работы планируется осенью 2025 года. Об этом сообщил главный специалист Службы автомобильных дорог Республики Крым Сергей Муратов.

Источник: РИА "Новости"

«По объекту предусмотрено строительство 11 искусственных сооружений, трех транспортных развязок, двух сельскохозяйственных проездов, а также устройство 75 водопропускных труб», — рассказал специалист.

По его словам, на сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной отделки искусственных сооружений и стен. В строительстве задействованы порядка 220 человек и 86 единиц техники. Готовность объекта — 88%, подчеркнул он.

«Проблемных вопросов и рисков по реализации объекта нет, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ», — сказал Муратов.

Второй этап — это новая четырехполосная автодорога категории 1B (то есть дорога обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 километров. Этот участок трассы пролегает через село Заречное до выезда из села Перевальное.

«Ландшафт и грунт в целом характерен для всей Республики Крым, при учете проектных решений опирались на опыт, полученный при строительстве трассы “Таврида”, ну и, в первую очередь, на требования к нормативной документации», — отметил заместитель начальника строительного управления акционерного общества «ВАД» в Крыму Павел Шуршилин.

По его данным, расчетная интенсивность транспортного потока по новой трассе на момент запуска движения ожидается в районе 8000 автомобилей в сутки. Скорость движения — 90 километров в час.

«На объекте предусмотрено три транспортные развязки, две площадки отдыха, расположенные на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий», — уточнил Шуршилин.

Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.

Основная задача трассы — исключить транзитное движение транспорта через Симферополь и перераспределить транспортные потоки от трассы «Таврида» в направлении Южного берега Крыма.

Работы на первом этапе компания завершила в 2024 году: построено 15,8 км дороги от 191 км трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта — 32 миллиарда рублей.

В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных — съезды с трассы «Таврида» к побережью, ремонт трассы Алушта — Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.

Всего же, по данным Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.