Строительство Юго-восточного обхода Симферополя — как идут работы

«По объекту предусмотрено строительство 11 искусственных сооружений, трех транспортных развязок, двух сельскохозяйственных проездов, а также устройство 75 водопропускных труб», — рассказал специалист.
По его словам, на сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной отделки искусственных сооружений и стен. В строительстве задействованы порядка 220 человек и 86 единиц техники. Готовность объекта — 88%, подчеркнул он.
«Проблемных вопросов и рисков по реализации объекта нет, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ», — сказал Муратов.
Второй этап — это новая четырехполосная автодорога категории 1B (то есть дорога обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 километров. Этот участок трассы пролегает через село Заречное до выезда из села Перевальное.
«Ландшафт и грунт в целом характерен для всей Республики Крым, при учете проектных решений опирались на опыт, полученный при строительстве трассы “Таврида”, ну и, в первую очередь, на требования к нормативной документации», — отметил заместитель начальника строительного управления акционерного общества «ВАД» в Крыму Павел Шуршилин.
По его данным, расчетная интенсивность транспортного потока по новой трассе на момент запуска движения ожидается в районе 8000 автомобилей в сутки. Скорость движения — 90 километров в час.
«На объекте предусмотрено три транспортные развязки, две площадки отдыха, расположенные на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий», — уточнил Шуршилин.
Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.
Основная задача трассы — исключить транзитное движение транспорта через Симферополь и перераспределить транспортные потоки от трассы «Таврида» в направлении Южного берега Крыма.
Работы на первом этапе компания завершила в 2024 году: построено 15,8 км дороги от 191 км трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта — 32 миллиарда рублей.
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных — съезды с трассы «Таврида» к побережью, ремонт трассы Алушта — Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.