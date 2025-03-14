Казахстан войдет в группу стран с высоким уровнем доходов — ЕАБР

Это произойдет в 2028—2029 годах и откроет новые возможности, отметили в банке.
К ним относятся дальнейший рост инвестиционной привлекательности, повышение устойчивости экономики и доступ к более дешевому финансированию. Кроме того, переход будет сопряжен с трансформацией модели экономического роста. Приоритетными направлениями станут международная специализация, развитие человеческого капитала и институциональные реформы.
Также Евразийский банк развития отметил значительный экономический прогресс Казахстана, достигнутый за последние 30 лет. А именно:
- реальный ВВП на душу населения увеличился более чем в три раза;
- продолжительность жизни выросла на 11 лет и достигла 75-ти;
- уровень безработицы снизился на 6 процентных пунктов — до 4,8%;
- крайняя бедность почти исчезла.
Касательно ВВП эксперты отметили, что Казахстан опередил мир в целом, а это увеличение подушевого ВВП в 1,8 раза. Он также обогнал развитые страны в 1,7 раза, а развивающиеся экономики — в 2,6 раза.